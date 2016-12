Torna l'inverno sull'Italia, pioggia e neve in Piemonte e Sardegna

17:43 - Il Piemonte è sferzato da neve e piogge intense: per pericolo valanghe l'Anas ha chiuso la statale 33 del Sempione, da Iselle al confine di Stato. La neve si è fatta vedere anche a bassa quota nell'Astigiano e nel Cuneese. Nel Biellese sono caduti oltre 60 centimetri a Piedicavallo, a Oropa e a Bielmonte, tanto che la Provincia ha deciso di chiudere la Panoramica Zegna per il rischio di slavine.

Freddo e piogge in Sardegna, nevica sul Gennargentu - Temperature in calo in tutta la Sardegna con piogge sparse, mentre la neve è caduta durante la notte sulle cime del Gennargentu. Troppo poca, però, per creare entusiasmi a una stagione turistica invernale che quest'anno appare compromessa. Questa mattina a Fonni il termometro segnava zero gradi e nevica ancora, con intensità stabile, sia sul paese che sulle cime del Bruncuspina.



Non vi sono particolari problemi di percorribilità sulla Provinciale 389 sino a Fonni, mentre qualche rallentamento, secondo i carabinieri, all'altezza del passo Correboi e del passo Caravai, problemi più seri invece sulla strada verso il Bruncuspina a 1.800 metri dove sono necessarie le catene. Sarà l'Anas nelle prossime ore, se le previsioni meteo confermeranno un ulteriore abbassamento delle temperature, a decidere se intervenire nelle strade più esposte.



Valanga In Piemonte - Doppia valanga sulla strada per Macugnaga: l'ex statale 549 rimarrà chiusa, per precauzione, tutta la notte. La massa di neve è caduta due volte nello stesso punto, a monte dell'abitato di Ceppo Morelli, in valle Anzasca. Nessuna vettura è rimasta coinvolta. I mezzi della provincia si sono subito attivati per mettere in sicurezza la strada che, comunque, rimarrà chiusa tutta la notte.