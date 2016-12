Torino, uccide la madre a coltellate: fermato

14:42 - Un 29enne rumeno, Alexandru Ferencz, ha ucciso la madre 51enne a coltellate, in un appartamento di Torino, poi ha atteso l'arrivo dei carabinieri. La tragedia è avvenuta in via Belfiore. Il figlio è stato fermato dai militari dell'Arma, che indagano sull'aggressione. Inutili i soccorsi.

A dare l'allarme è stato l'altro figlio della donna, 25 anni, che non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lei, e temendo un malore, ha chiamato il 118 e si è precipitato nell'appartamento. Solo a quel punto si è reso conto che in casa c'era anche un'altra persona, che poi si è scoperto essere il fratello maggiore.



Secondo quanto emerso il 29enne, disoccupato, avrebbe problemi di droga. Alcuni conoscenti della vittima hanno infatti riferito che il giovane era tossicodipendente da due anni e spesso aveva comportamenti violenti nei confronti della donna.



Quando i carabinieri lo hanno trovato in casa, con ancora in mano il coltello a serramanico sporco di sangue, il matricida vaneggiava e quando è stato caricato sulle gazzelle ha urlato "Uccidetemi!".