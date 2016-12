00:07 - Tre persone sono rimaste intossicate alla piscina Monumentale di Torino, nei pressi dello Stadio Olimpico, per esalazioni irritanti sprigionate dal contatto accidentale fra due sostanze usate per pulire e disinfettare i locali. I tre hanno accusato lievi bruciori a occhi e gola e sono stati soccorsi sul posto dal 118. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per risalire alla causa dei miasmi.