Torino, picchiano e spogliano la rivale in amore: 14enne e 15enne arrestate

10:50 - Una 14enne e una 15enne hanno picchiato, denudato e derubato di una catenina una coetanea nel parcheggio di un centro commerciale di Grugliasco, in provincia di Torino. Le minorenni, una di nazionalità romena, l'altra marocchina, avrebbero agito per gelosia nei confronti della giovane italiana, accusata di avere una relazione con l'ex di una delle due. Sono state arrestate e dovranno rispondere di violenza sessuale, lesioni, violenza privata e rapina.

L'episodio risale alla fine del mese di ottobre e gli arresti sono avvenuti dopo due mesi di indagini.



Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tra le tre ragazze ci sarebbe stato un litigio all'interno di un bar per via di una sigaretta negata. Il diverbio sarebbe poi proseguito nel parcheggio, dove le due ragazze avrebbe aggredito la coetanea: "Sei andata con il mio ex fidanzato", avrebbe gridato una delle due prima di iniziare a colpirla con calci e pugni.



Approfittando di una distrazione delle sue aguzzine, la ragazzina è riuscita a fuggire e ha chiesto aiuto a due automobilisti. Trasportata in ospedale, ha riportato ferite per una prognosi di 29 giorni.



L'ordine di custodia cautelare è stato spiccato dal gip Carlo Gnocchi. Le due minorenni sono state portate in comunità.