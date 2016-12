25 marzo 2014 Torino, pesta a sangue la moglie

Lei lo accoltella a morte per difendersi La donna era scappata un mese fa dalla Romania per rifugiarsi in casa della figlia, dove però è stata raggiunta dal marito violento

18:42 - Tragedia familiare a Rivalta (Torino), in seguito ad una lite tra marito e moglie, entrambi romeni. L'uomo ha aggredito selvaggiamente la donna, che lo ha colpito con un coltello per difendersi. Ora lei si trova all'ospedale San Luigi di Orbassano, in coma farmacologico. Il fatto è avvenuto nell'appartamento della figlia, dove la donna si era rifugiata da circa un mese.

Secondo una prima ricostruzione i due si erano accoltellati a vicenda; in realtà la donna è stata picchiata selvaggiamente dal coniuge che, nella lite, è stato ferito con un coltello. Vasile Baran, 55 anni, è deceduto, mentre la 54enne Angela Baran ora si trova in coma farmacologico. Gli esami hanno comunque escluso lesioni interne.



A trovarli in una pozza di sangue è stata la figlia di 36 anni. La madre si era trasferita a casa della ragazza da circa un mese, nel tentativo di fuggire dal marito violento. L'uomo l'aveva individuata, raggiungendola domenica scorsa. Sulla vicenda indagano i carabinieri coordinati dal pm Lisa Bergamasco. La figlia e il genero dei due romeni sono stati ascoltati nella caserma di Orbassano. Il pm e il capitano Andrea Fabi hanno inoltre abbandonato l'interrogatorio, per recarsi nuovamente nell'appartamento dell'omicidio.