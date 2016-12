Torino, paura alla sede di Equitalia: trovata bomba a mano funzionante

17:12 - Una bomba a mano è stata trovata in un sacchetto appeso all'ingresso degli uffici di Equitalia, a Chivasso, nel Torinese. L'ordigno è stato rimosso dagli artificieri dei carabinieri. La bomba, fabbricata nell'ex Jugoslavia, era ancora in buono stato e completa di spoletta.

L'ordigno era in un involucro in nylon imbustato a sua volta in un sacchetto in carta verde, dal quale fuoriuscivano cavi elettrici. A dare l'allarme sono stati gli impiegati di Equitalia dell'agenzia di Chivasso, in via Aldo Moro 47.