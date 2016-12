06:43 - Un uomo di 73 anni ha accoltellato il figlio di 42 anni, ferendolo in modo grave. E' accaduto a Nichelino, nel Torinese. Subito soccorso, il figlio è stato trasportato all'ospedale Molinette di Torino, dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per una grave ferita ad una coscia. L'aggressione è avvenuta in casa, per motivi ora al vaglio dei carabinieri, che hanno arrestato l'anziano.