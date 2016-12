19:45 - Un corteo non autorizzato ha attaccato il circolo Pd di via Cervino, a Torino. Alcuni dei manifestanti hanno imbrattato i muri con scritte, rivolto insulti ai militanti del partito che si trovavano in quel momento nei locali e lanciato all'interno della sede due fumogeni. Lo denuncia il senatore Stefano Esposito, che parla di "squadrismo fascista".