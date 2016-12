01:34 - Un uomo di 49 anni è morto a Torino in uno scontro frontale tra la sua moto e un'auto. La vittima stava percorrendo il cavalcaferrovia di corso Sommelier, non lontano dal centro quando, per cause da accertare, la sua moto è entrata in collisione con una vettura guidata da una donna. Sulla dinamica e le responsabilità indaga la polizia municipale.