Torino, maxifurto a casa di Vidal

15:25 - Maxifurto nella notte in casa del noto centrocampista della Juventus, Arturo Vidal. I ladri sono riusciti a entrare nella sua villa, in provincia di Torino, e hanno portato via 60mila euro in contanti e gioielli per un valore di altri 90mila, custoditi in cassaforte. Sul caso stanno indagando i carabinieri.

I ladri lo controllavano - Arturo Vidal era tenuto d'occhio dai ladri. E' una delle ipotesi al vaglio dei carabinieri che indagano sul maxi furto nell'abitazione del centrocampista della Juventus. Il colpo da 150 mila euro, tra contanti e gioielli, è avvenuto mentre il giocatore cileno era fuori a cena. E' probabile che i ladri lo abbiano visto uscire e siano poi entrati in azione. Al suo ritorno a casa, poco dopo le 23, l'appartamento era a soqquadro e la cassaforte era aperta.