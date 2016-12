23:05 - Manifestazione di un gruppo di attivistri No Tav davanti a un ristorante di Alpignano in provincia di Torino. Nel locale in quel momento stavano cenando alcuni poliziotti impegnati nei servizi di sicurezza nel cantiere della Torino-Lione. I manifestanti hanno srotolato uno striscione con la scritta "Via dalla valle" firmato "No Tav". Si sono allontanati all'arrivo dei carabinieri.