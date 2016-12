Torino, esplosione in un palazzo: 4 persone ferite tra cui due bambini

09:43 - Quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimaste ferite in modo non grave a causa di un'esplosione in un palazzo nella zona nord di Torino. Lo scoppio è avvenuto in un appartamento al secondo piano, abitato da una famiglia che si trova in vacanza, ma ha coinvolto anche due alloggi adiacenti. In uno di questi risiede il nucleo familiare colpito dal crollo di un muro.

Tutti i componenti stavano dormendo e sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 negli ospedali Giovanni Bosco e Maria Vittoria. I vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l'edificio di cinque piani, e la polizia stanno indagando sulle cause dell'incidente.