18:06 - Un'esplosione, avvenuta per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato gravi danni a una palazzina a due piani nel centro di Chivasso, nel Torinese. Sul posto stanno operando vigili del fuoco, carabinieri e 118 che hanno estratto dalle macerie un ferito. I soccorritori sono al lavoro per verificare la presenza di altre persone nella casa.