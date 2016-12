24 gennaio 2014 Torino, esplode ordigno bellico in un cantiere: due operai feriti gravemente Lo scoppio è avvenuto durante la demolizione di un vecchio edificio in cui abitava un appassionato di cimeli militari scomparso due anni fa Tweet google 0 Invia ad un amico

11:25 - Un ordigno bellico è esploso in un cantiere a Settimo Torinese, in provincia di Torino. Due operai sono rimasti feriti: uno ha lesioni al tronco e al volto, l'altro ha perso una mano. Lo scoppio è avvenuto durante le operazioni di demolizione di un vecchio edificio in cui abitava un appassionato di cimeli militari morto due anni fa. Sul posto si sono recati vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e il personale del 118.

Uno dei due lavoratori feriti, entrambi di nazionalità rumena, è stato trasportato con l'elicottero del 118 al Cto di Torino: è in gravi condizioni. L'altro è ricoverato all'ospedale Giovanni Bosco del capoluogo.



Le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto. Dalle prime informazioni, sembra che l'ordigno, una granata risalente alla Seconda guerra mondiale, sia esploso impattando contro il terreno dopo esser caduto dalla soffitta dell'abitazione.