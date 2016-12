12 luglio 2014 Torino, corpi carbonizzati in un'auto: probabile doppio suicidio I cadaveri apparterrebbero a due anziani, un uomo e una donna: i due soffrivano da tempo di depressione Tweet google 0 Invia ad un amico

15:21 - I corpi di due persone, un uomo e una donna, probabilmente anziani, sono stati trovati parzialmente carbonizzati dai vigili del fuoco in un'auto in fiamme parcheggiata a bordo strada a Volvera, nel Torinese. Con ogni probabilità si tratta di un caso di suicidio. Questa l'ipotesi presa maggiormente in considerazione dai carabinieri che indagano.

L'auto, una Skoda Fabia, era parcheggiata a bordo strada in via Leopardi, nel centro del paese. Gli investigatori hanno accertato che l'auto era intestata alla coppia. I due, secondo quanto si apprende, soffrivano di problemi di depressione.