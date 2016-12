Torino, condannati tre No Tav

17:08 - Il tribunale di Torino ha condannato tre esponenti No Tav che, nel dicembre del 2012, minacciarono un poliziotto a Chiomonte davanti ai cancelli del cantiere preliminare della linea ad alta velocità. Le pene comminate dai giudici variano dai 4 mesi ai 2 anni e 5 mesi di reclusione. Tra i condannati anche Claudio Alberto, uno dei quattro No Tav in carcere con l'accusa di terrorismo per un attacco al medesimo cantiere nel maggio del 2013.