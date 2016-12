Torino, artigiano trova il modo di sconfiggere la "bulgara"

14:18 - La preoccupazione dell'estate: la "bulgara": la chiave dei ladri, quella che permette di aprire tutte le porte, comprese quelle blindate. Allora si cercano escamotage per non tornare dalle vacanze e trovarsi la casa svaligiata: i fabbri consigliano di cambiare serrature ma c'è chi, invece, sostiene di aver trovato il modo per sconfiggere quella dannata chiave. Un fabbro del torinese ha deciso di mostrare il suo telecomando che aziona un dispositivo all'interno della serratura che blocca la porta di casa. A suo dire è impossibile entrare con qualsiasi chiave, persino con quella originale se non accompagnata dal telecomando. Si chiama "cerbero" e sarà il nuovo grattacapo di tutti i ladri...