Torino-Aosta, sassi dal cavalcavia

08:52 - Momenti di paura sull'autostrada A5 Torino-Ivrea-Aosta dove due auto sono state centrate in pieno da grosse pietre lanciate dal cavalcavia. E' successo martedì e mercoledì poco dopo l'uscita del casello di San Giorgio, verso Aosta. Illesi entrambi i conducenti. I sospetti degli investigatori si concentrano sui giovanissimi della zona, che per noi o per sfida si divertono a lanciare massi.

I sassi avevano un diametro di quindici centimetri. La prima vettura è stata centrata sul tettuccio, mentre la seconda auto è stata colpita sul cofano. "E' stato un miracolo", hanno spiegato i due conducenti sfiorati dai massi. Nel 1996 a Tortona il lancio di sassi da parte di quattro ragazzi causò la morte di una donna di 30 anni. Stava viaggiando con il marito sull'autostrada Torino-Piacenza. Il sasso sfondò il parabrezza e la colpì in pieno.