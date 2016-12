Torino, anziana trovata morta in casa I carabinieri indagano per omicidio

13:23 - Potrebbe esser stata uccisa la donna di 79 anni trovata morta nella sua casa di Rivoli (Torino) il 29 dicembre. I segni sul collo di Cesarina Rinaldi, rilevati dal medico che ha constatato il decesso e confermati poi dall'autopsia disposta dal pm, fanno infatti pensare a un decesso per asfissia e a un omicidio. I carabinieri hanno aperto un'indagine per fare luce sulla morte dell'anziana.

I familiari della Rinaldi, in un primo momento, avevano ipotizzato il decesso per cause naturali. E' stato un medico a insinuare il dubbio che potesse trattarsi di omicidio: dopo aver notato sul collo della vittima segni tipici della morte per asfissia, ha infatti informato gli investigatori.



Il pm Antonio Rinaudo ha disposto l'autopsia e il medico legale, Roberto Testi, ha confermato la presenza dei segni sospetti.