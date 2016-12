Terzo Valico, scontri tra polizia e No Tav Cariche e fumogeni nell'Alessandrino: feriti

15:20 - Una carica di alleggerimento è stata effettuata dalle forze dell'ordine, che hanno anche lanciato alcuni lacrimogeni, per allontanare i No Tav Terzo Valico che si oppongono agli espropri in provincia di Alessandria. Le tensioni maggiori tra i boschi di Moriassi. Tra i manifestanti ci sono alcuni contusi e altri hanno avuto lievi malori a causa dei lacrimogeni.

"Hanno offerto ai proprietari fino a cinque volte il prezzo di mercato dei loro terreni e delle loro case per raggiungere un accordo bonario - è l'accusa che i No Tav Terzo Valico muovono sul loro organo di informazione online -. E, si badi bene, lo hanno fatto con soldi pubblici che dovrebbero essere utilizzati per scopi più nobili".