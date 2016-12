Tav, molotov davanti casa di EspositoIl senatore Pd favorevole all'opera

12:13 - Bottiglie incendiarie sul pianerottolo di casa del senatore Pd Stefano Esposito. Le ha trovate lo stesso vicepresidente della Commissione Trasporti del Senato, noto per le sue posizioni a favore della Tav. Con le molotov, tre secondo quanto appreso, anche un biglietto nel quale si fa riferimento a un incontro privato che Esposito ha avuto nei giorni scorsi. Indaga la Digos di Torino.

Già in passato il senatore Esposito e' stato oggetto di minacce per il suo impegno a favore della Torino-Lione. Le bottiglie incendiarie erano sull'uscio di casa, dentro un sacchetto della spazzatura. "Torna in prefettura, altrimenti farai bum bum ora che non c'è più il procuratore Caselli a proteggerli", è un passaggio del biglietto intimidatorio, nel quale ci sarebbero minacce anche ad altri esponenti politici. Non ci sarebbe però alcuna rivendicazione. Gli investigatori hanno sequestrato i filmati delle telecamere della zona.



Nei giorni scorsi una bottiglia incendiaria è comparsa davanti al circolo Pd di Rivalta. E lo scorso 16 dicembre una bomba carta e' stata fatta esplodere davanti ala sede del partito - la stessa che ospita anche gli uffici della Cgil - a Settimo Torinese.