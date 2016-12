11:22 - Dopo gli incidenti avvenuti la scorsa notte ai cantieri Tav in Val di Susa, il ministro delle Infrastrutture, Maurizio Lupi, interviene duramente. "Lì siamo davanti ad eventi criminali compiuti da persone, alcuni vengono anche dall'estero, che vogliono utilizzare un'opera per attaccare lo Stato - ha detto -. Non avranno alcun spazio".