10:01 - In Italia esiste "un'area marginale ma non trascurabile" di anarchici che, "operando su un doppio livello, palese e occulto, costituiscono una minaccia per le regole costituzionali del Paese". A sostenerlo è il procuratore generale del Piemonte, Marcello Maddalena: riferendosi al fenomeno No Tav, sostiene come questi anarchici "puntano, attraverso atti di terrorismo, all'eversione del sistema democratico".