15:34 - Non è indagato Maurizio Allione, 29 anni, figlio della coppia assassinata insieme alla nonna nella loro casa di Caselle Torinese. Lo afferma il suo avvocato, Stefano Castrale. "Il signor Allione - dice il legale - si trova in caserma come persona informata dei fatti. Al momento, non ho ricevuto nessun'altra comunicazione".