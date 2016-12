14:00 - L'ex colf della famiglia Allione, Dorotea De Pippo, accusata della strage di Caselle con l'ex convivente, Giorgio Palmieri, davanti al gip si è avvalsa della facoltà di non rispondere, e il giudice si è riservato la decisione sulla convalida del fermo. La donna è accusata di concorso in omicidio premeditato: avrebbe ideato la strage della famiglia per vendetta.