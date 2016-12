11:36 - Si è aperto a Torino il processo a carico di Davide Vannoni per tentata truffa alla Regione Piemonte. "Vannoni è sereno. E' l'umore di chi sa di essere innocente" hanno commentato i due avvocati della difesa. Il creatore del metodo Stamina non è presente in aula "perché si tratta di un'udienza tecnica" ma i legali assicurano che seguirà il resto del processo.