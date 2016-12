Stamina, Vannoni rinviato a giudizio Tentata truffa alla Regione Piemonte

12:05 - Davide Vannoni è stato rinviato a giudizio nel processo per la tentata truffa alla Regione Piemonte: lo ha deciso il gup di Torino, Luca Del Colle. Il legale del presidente di Stamina Foundation, Roberto Piacentino, aveva chiesto la prescrizione del reato o, in alternativa, l'assoluzione. "Sono sereno - ha commentato Vannoni -, dimostreremo in dibattimento la mia innocenza".

"Speravo che la vicenda si risolvesse già oggi, vuol dire che andremo in dibattimento e dimostreremo lì la mia innocenza", ha assicurato ancora Vannoni, aggiungendo: "Non sono io a dire che non ho commesso il reato. A parlare sono i documenti e li porteremo in dibattimento".



La vicenda per cui il presidente di Stamina è stato rinviato a giudizio è quella relativa alla richiesta alla Regione Piemonte di un finanziamento di 500mila euro, prima concesso e poi revocato, per un laboratorio sulle cellule staminali.