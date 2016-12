Spese pazze in Piemonte, 4 condanne In 24 a giudizio, 14 patteggiano

17:16 - Quattro condanne, 24 rinvii a giudizio e 14 patteggiamenti: si è chiusa così l'udienza preliminare dell'indagine sulle "spese pazze" dei consiglieri regionali del Piemonte. La pena più alta, tre anni, è stata inflitta a Gabriele Morettin ex consigliere comunale di Torino coinvolto nell'indagine. Per i 24 imputati che non hanno scelto riti alternativi, e che sono stati rinviati a giudizio, il processo si aprirà il 21 ottobre.

L'ex presidente del Consiglio regionale, Valerio Cattaneo, è stato condannato a un anno, otto mesi e venti giorni; la consigliera Carla Spagnuolo a un anno e otto mesi. Entrambi hanno ottenuto la condizionale. Per il loro collega Roberto Boniperti la condanna è a due anni e sei mesi.



Spagnuolo: "Mai usato un euro per scopi personali" - Ma la Spagnuolo non si rassegna alla condanna e dice: "Continuerò a difendermi in appello. Sono certa della mia innocenza e non ho nulla da rimproverarmi. Per la Regione ho sempre lavorato con passione, onestà e competenza. Ho rimborsato tutte le somme contestate, anche se le ho spese in buona fede e ritenendole legittime. E non ho mai usato per fini personali nemmeno un euro".



"I tempi - aggiunge - non sono maturi per una valutazione oggettiva, che tenga conto dei fatti, che nel mio caso riguardano spese modeste e legittime. Non sono maturi per un esame di diritto che valuti senza prevenzioni l'assenza di ogni illecito. Ci vorrà più tempo, ma la mia innocenza in appello verrà riconosciuta. Oggi è prevalso un rigore generalizzato anche per tutti i rinvii a giudizio, vedremo se questo varrà anche per la valutazione delle archiviazioni".



I quattordici patteggiamenti - Hanno patteggiato un anno e sei mesi Mario Carossa (Lega Nord) e Luca Pedrale (Pdl), un anno e quattro mesi Maurizio Lupi (Verdi verdi, che va a giudizio per truffa), Franco Maria Botta (Pdl), Antonello Angeleri (Lega) e Andrea Buquicchio (Idv), un anno e un mese Marco Botta, Cristiano Bussola e Francesco Toselli (Pdl), un anno Elena Maccanti, Giovanna Quaglia e Michele Marinello (Lega Nord).