Smantellata banda narcotraffico

Una delle più importanti bande di narcotrafficanti operativa in Italia, che importava da Santo Domingo cocaina con cui riforniva le piazze di Roma, Milano e Torino, è stata smantellata dalla Guardia di finanza di Torino. Le fiamme gialle, nell'operazione "white sugar", hanno eseguito in diverse regioni 14 ordinanze di custodia cautelare in carcere. In manette anche un promotore finanziario, che riciclava i proventi del traffico illecito.