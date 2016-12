Slavina a Biella,salvi i 2 dispersi

15:54 - Gli uomini del Soccorso alpino sono riusciti a estrarre vivi dalla neve i due scialpinisti travolti da una slavina sopra Sordevolo, nelle Alpi Biellesi, in Piemonte. Uno dei due sciatori è stato imbragato e portato in elicottero al campo dove lo attendeva l'ambulanza. Quindi è stato trasferito in ospedale in codice giallo. L'altro ragazzo è stato riportato a valle in barella, in codice verde. A dare l'allarme erano stati i loro amici.