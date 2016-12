Sgominata banda topi appartamento

07:18 - Vasta operazione dei carabinieri di Novara che hanno arrestato 44 persone affiliate alla cosiddetta mafia russa, accusate di avere messo a segno decine di furti in appartamento in tutto il Nord Italia. L'inchiesta, coordinata dalla procura di Milano, ha ricostruito l'organigramma delle "batterie" operanti in ciascuna regione. Sequestrati 45 chili di monili in oro, oltre due quintali d'argento e beni per tre milioni di euro.