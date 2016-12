07:34 - E' stato ritrovato per fortuna vivo il bambino dato per disperso in seguito all'esplosione avvenuta stamattina in un appartamento di Torino. Il bimbo è ferito ed è stato portato in ospedale. In un primo bilancio i vigili del fuoco riferiscono di quattro persone intossicate e due ustionate. Sul posto operano anche la Polizia e i Vigili urbani.