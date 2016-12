Scontri No Tav, agente ferito

10:15 - Tensioni nella notte in Valle di Susa al cantiere della ferrovia ad alta velocità Torino-Lione, a Chiomonte, a causa dell'attacco di un gruppo di un centinaio di attivisti No Tav. I manifestanti hanno prima lanciato pietre e petardi contro le forze dell'ordine e poi hanno cercato di entrare all'interno dell'area. Un agente di polizia è rimasto ferito. Tre attivisti sono stati fermati: uno di loro è stato denunciato per resistenza.