Schianto fatale,Comune sotto accusa

15:07 - Un dirigente comunale di Caselle Torinese è indagato per la morte di un bimbo di 4 mesi seguita a un grave incidente stradale. Il piccolo restò ferito l'8 novembre 2013 dopo che l'auto su cui era con la famiglia fu colpita da un blocco di cemento staccatosi da un new jersey urtato da un furgone. La Procura di Torino ha indagato il dirigente perché la sicurezza di quel tratto non era stata verificata. Il pm Guariniello procede per omicidio colposo.