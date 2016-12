Santhià, la strage per 300 euro Il padre: "Chiedo pietà per Lorenzo"

09:20 - Ha ucciso sotto l'effetto della cocaina Lorenzo Manavella, il 25enne accusato per la strage di Santhià. Il giovane ha confessato di essere l'autore del triplice omicidio di Tullio e Pina Manavella, i nonni di 85 e 78 anni, e della zia Patrizia, 56. Da fonti vicine alle indagini risulta che Lorenzo, nelle sette ore in cui è stato sentito dai pm, avrebbe ammesso "quasi" tutto. Gli inquirenti propendono per l'ipotesi che abbia agito da solo.