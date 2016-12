Santhià, accuse omicidio e rapina

15:26 - Lorenzo Manavella è formalmente accusato di omicidio pluriaggravato e rapina aggravata. A renderlo noto è la Procura di Vercelli, che ha sottoposto il giovane a fermo giudiziario, in attesa della conferma del gip. Le indagini sono in corso, dicono i pm, "per individuare l'autore o gli autori del crimine, e le ragioni dello stesso". Il giovane potrebbe non avere agito da solo. Non si esclude che la strage sia stata commessa a scopo di rapina.