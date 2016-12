Rapinavano minorenni, 2 arresti

05:48 - Avvicinavano per strada le loro vittime per chiedere l'ora o fare una telefonata urgente, in realtà una scusa per rapinarle di cellulare, iPod e portafogli. I carabinieri di Torino hanno arrestato due italiani di 18 e 21 anni: sono accusati di 16 rapine e un furto ai danni di studenti minorenni che venivano picchiati e minacciati. Violente le aggressioni, compiute alle fermate dei mezzi pubblici o in centri commerciali del capoluogo piemontese.