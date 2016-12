16:07 - Un sudamericano è morto a Torino cadendo dal quinto piano di un palazzo. L'uomo, che non è ancora stato identificato, si è fatto aprire il portone della casa da alcuni condomini ed è salito al quinto piano, da dove ha cercato di calarsi nell'appartamento di una donna di 30 anni, in quel momento fuori casa e non ancora rintracciata. La caduta non gli ha lasciato scampo.