23:44 - I No Tav hanno sferrato un nuovo attacco al cantiere della Torino-Lione in Val Susa. Circa 250 attivisti hanno preso d'assalto le recinzioni lanciando pietre e altri oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con un lancio di lacrimogeni. A scatenare l'assalto sarebbe stato il fermo, a scopo di identificazione, di Turi Vaccaro. Il noto attivista No Tav sarebbe comunque già stato rilasciato.