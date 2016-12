13:55 - Una 50enne è morta intossicata a Novara nell'incendio del suo appartamento. Le fiamme, divampate nella notte per cause ancora in corso di accertamento, hanno sprigionato un denso fumo: nonostante l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno soccorso la donna e l'hanno aiutata a uscire di casa, la 50enne è morta in ospedale dopo alcune ore.