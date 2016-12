Novara, bimbo di 3 anni soffocato da una caramella: è gravissimo

16:24 - E' stato trasferito nel primo pomeriggio in elicottero dall'ospedale Maggiore di Novara all'ospedale "Maria Vittoria" di Torino il bambino di tre anni e mezzo che ha rischiato di morire soffocato da una caramella. Le sue condizioni sono disperate. Il suo cuore si è fermato per un paio di volte, i sanitari sono sempre riusciti a farlo ripartire ma molte funzioni vitali sono al limite.

Il bimbo ha messo in bocca una caramella mentre era in casa, a Nibbiola. La caramella gli è andata di traverso, occludendo le vie respiratorie. I genitori hanno immediatamente chiamato il 118 e seguito le indicazioni fornite dalla centrale operativa, riuscendo a tenere in vita il piccolo. Ma quando è arrivato in ospedale le sue condizioni erano molto critiche e sono ulteriormente peggiorate. Per questo è stata presa la decisione di trasferirlo a Torino.