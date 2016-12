Novara, 55enne accoltella moglie e si impicca: i due si stavano separando

18:44 - Omicidio-suicidio a Borgomanero, in provincia di Novara, dove un impiegato ha ucciso la moglie in casa a coltellate al culmine di una lite. Poi l'uomo è uscito in auto, è andato in montagna e qui si è impiccato. I coniugi, Maurizio Candiani, 55 anni, e Susanna Mo, 59 anni, si stavano separando. A dare l'allarme sono state le colleghe di lavoro della donna, che hanno chiamato i carabinieri.

La donna lavorava come maestra presso la scuola elementare di Suno, e sono state proprio le sue colleghe a dare l'allarme dopo aver constatato che non si era presentata al lavoro. Erano a conoscenza delle sue vicissitudini familiari, che negli ultimi tempi si erano aggravate.



Le maestre hanno chiamato i carabinieri della tenenza di Borgomanero che poco dopo hanno constatato quanto le maestre temevano: Susanna Mo è stata trovata morta in casa, colpita da più coltellate. Il marito non era in casa.



Sono scattate immediatamente le ricerche. Le indagini, coordinate dal pm Silvia Baglivo e dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Novara, si sono concluse quando i carabinieri di Orta hanno ritrovato la vettura di Candiani sulla strada che porta al monte al Mottarone. Poco lontano hanno scoperto il corpo dell'uomo: si era impiccato a un albero.