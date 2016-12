14:20 - Restano in carcere i quattro attivisti No Tav arrestati il 9 dicembre per l'assalto al cantiere dell'alta velocità di Chiomonte (Torino) avvenuto il 14 maggio 2013. Lo ha deciso il tribunale del riesame. Confermata anche l'ipotesi di reato formulata dai pm: Chiara Zenobi, Mattia Zanotti, Claudio Alberto e Niccolò Blasi sono accusati di attentato con finalità terroristiche.