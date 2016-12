15:27 - Un ordigno esplosivo artigianale è stato trovato dalle forze dell'ordine nei pressi del cantiere di Chiomonte della Torino-Lione, in Val di Susa. Gli agenti hanno rinvenuto anche i resti di alcuni razzi con una gittata fino a 150 metri, artifici pirotecnici, pietre e armi di vario genere proprio nel luogo in cui l'altra notte i No Tav hanno dato vita a una violenta manifestazione di protesta.