17:15 - Non è ancora chiara la causa della morte della 37enne che ha assunto la RU486 per un aborto volontario all'ospedale Martini di Torino. L'autopsia infatti non ha portato a risultati evidenti. La Procura della città sabauda attende l'esito degli esami istologici e tossicologici, per cui saranno necessarie alcune settimane.