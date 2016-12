Montagna,alpinista precipita: morto

15:51 - Un alpinista è morto precipitando dalla Rocca Provenzale, una cima dell'alta Valle Maira (Cuneo). Genovese, 57 anni, l'uomo aveva quasi raggiunto la vetta quando è scivolato cadendo per una decina di metri sulle rocce. Sembra che la vittima sia morta sul colpo per un grave trauma cranico. Il 57enne non indossava il caschetto ed era con alcuni amici, che hanno dato l'allarme. La salma è stata riportata a valle dall'elicottero del 118.