Minacce No Tav al Pd piemontese

14:02 - "I veri terroristi siete voi". Inizia così la lettera anonima, con minacce e insulti, pervenuta alla sede regionale del Pd, a Torino. L'accusa contenuta nel testo fa riferimento ai No Tav arrestati nei mesi scorsi per terrorismo. La lettera è soltanto l'ultimo episodio di una lunga serie di minacce. Sul posto è intervenuta la Digos. "La macchina dei servi come voi non potrà sempre coprirvi - si legge ancora - ci vediamo presto schifosi".