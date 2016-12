06:51 - Manca da casa da quasi tre mesi e le ricerche condotte fino ad ora non hanno dato alcun esito. E' un mistero la scomparsa di Elena Ceste, 37 anni. Ancora sabato, nonostante il maltempo, carabinieri e vigili del fuoco hanno perlustrato un laghetto artificiale, in una cava tra Isola e Motta, la frazione di Costigliole d'Asti dove vivono il marito e i quattro figli che non hanno più notizie della donna dal 24 gennaio.