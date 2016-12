12:32 - E' sospeso dalla tarda serata di venerdì il traffico ferroviario tra Italia e Francia, in corrispondenza di Bardonecchia (Torino). In seguito all'esondazione a Modane, in Francia, del fiume Arc, i treni sono stati fermati. I collegamenti avvengono in queste ore con autobus sostitutivi in servizio tra Modane e Bardonecchia, e viceversa. La riattivazione del traffico è prevista per lunedì.