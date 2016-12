Lui scivola in un canale, lei si tuffa per salvarlo: coppia annega a Novara

21:49 - Due persone sono morte venerdì pomeriggio, annegate nel canale Regina Elena tra Cameri e Bellinzago, nel Novarese. Lui, un 64enne residente a Santo Stefano Ticino, è scivolato nel canale, che in quel tratto è molto pericoloso, e la donna, una 34enne russa, si è tuffata per soccorrerlo. Nessuno dei due è riuscito a riemergere: i loro corpi sono stati recuperati dai vigili del fuoco.

La coppia si era probabilmente appartata per cercare un po' di fresco e di intimità nei pressi del canale regina Elena, tra Cameri e Bellinzago, in una zona poco frequentata, non lontano da insediamenti industriali. La giornata calda aveva convinto la coppia a cercare refrigerio vicino ad un corso d'acqua. Nel pieno pomeriggio, l'uomo è finito in acqua e lei ha cercato di salvarlo, ma è annegata a sua volta.



Il luogo della tragedia è uno slargo tra la statale 32 e un canale che la fiancheggia. E' un posto dove nessuno si reca a nuotare, perché il canale è particolarmente pericoloso: vi sono alcune chiuse, una caratteristica che crea gorghi invisibili in superficie. Difficile accertare, proprio perché la zona non era frequentata da altre persone, l'esatta ricostruzione dell'incidente. Di certo, è stato l'uomo il primo a finire in acqua: è possibile che si sia tuffato per rinfrescarsi, ma non e' escluso che sia scivolato nel canale, dopo avere perso l'equilibrio o a causa di un malore.



La giovane russa, accortasi che l'uomo era finito nel canale, ha cominciato a gridare per chiedere aiuto. Un automobilista di passaggio ha notato la scena ed ha dato l'allarme, ma non è riuscito ad impedire alla donna di tuffarsi nel canale dove ha disperatamente cercato di salvare l'uomo che stava annaspando, sempre più in difficoltà. In poco tempo, però, lei stessa è scomparsa nell'acqua, annegando. Quando sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i soccorritori del 118, per i due ormai non c'era più nulla da fare.